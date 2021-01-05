الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5%، بعد إعلان السعودية اليوم الثلاثاء عن خفض طوعي إضافي للإنتاج.

وأكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن تحالف أوبك+ توصل اليوم إلى أكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات.

وكانت اللجنة الوزارية لتحالف أوبك وكبار المنتجين من خارج المجموعة عقدت اجتماعها اليوم لتنسيق سياسات الإنتاج وبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف وزير الطاقة أن حالات الإغلاق الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا ستبطئ تعافي الاقتصادات العالمية.

