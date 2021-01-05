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محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا

متابعات الخليج 365 - العلا

اصطحب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أخاه أمير قطر الأمير تميم بن حمد في جولة في محافظة العلا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة الأنباء (واس) ولي العهد وهو يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا.

وكان ولي العهد استقبل أمير قطر فور وصوله مطار العلا اليوم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تكللت بالنجاح، وشهدت التوقيع على بيان العلا التاريخي الذي يعزز العلاقات بين دول المجلس.

ورأس ولي العهد أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على قويًّا وموحدًا من أهم الأولويات.

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا 1

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا 4


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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