الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا

متابعات الخليج 365 - العلا

اصطحب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أخاه أمير قطر الأمير تميم بن حمد في جولة في محافظة العلا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة الأنباء السعودية (واس) ولي العهد وهو يصطحب أمير قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا.

وكان ولي العهد استقبل أمير قطر فور وصوله مطار العلا اليوم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تكللت بالنجاح، وشهدت التوقيع على بيان العلا التاريخي الذي يعزز العلاقات بين دول المجلس.

ورأس ولي العهد أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًّا وموحدًا من أهم الأولويات.