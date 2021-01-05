ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع أمير قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في قاعة مرايا بالعلا أمس أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. فيما حضر من الجانب القطري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود آل ثاني، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

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