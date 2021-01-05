شكرا لقرائتكم خبر قادة الخليج يهنئون خادم الحرمين بنجاح قمة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، أمس من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العلا.

واثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوها بما تحقق من نجاح في القمة، وعده إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه. وبادل خادم الحرمين الشريفين أمير الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في القمة ا، معبرا عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة. وثمن أمير الكويت في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا أمس عاليا مبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين في إطلاق (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على هذه القمة التي تمثل لمسة وفاء اعتيد عليها.. وأشاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

من جانبه، أعرب ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الـ41 ، مشيدا في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها. كما تلقى الملك سلمان رسالة خطية من أخيه سُلطان عُمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على هامش اجتماع قمة العلا.

وأعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع قمة العلا. وأشاد أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.