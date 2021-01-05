بالصور.. شخصيات شهيرة ومغردون يحتفون بنجاح قمة العلا

لم يكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوقعون البيان الختامي لقمة العلا التاريخية حتى انطلقت ثورة حب وتأييد للمملكة العربية السعودية ومواقفها في توحيد الصف وتعزيز «قوة البيت العربي من الداخل»، ووثق مغردون من مختلف الفئات، مشاعرهم الحماسية نحو المملكة وقيادتها، تحت هاشتاج «القمة الخليجية في العلا» .

وقال خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني: «بلادي المملكة العربية السعودية هي قلب العالم العربي والإسلامي، وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع (..) اللهم ادم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها».

وغرد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل كاتبا: «إن (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) تستضيفها المملكة وعنوانها الوفاء وهدفها التعاون وسمتها التلاحم.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد».

واستشهد صاحب حساب «مطرة العماري»، بحديث النبي - صلى الله عليه و سلم- «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، واستكمل المغرد «عبد الله البندر» داعيا لولي العهد : «يد السلام امتدت وحضنت وودعت ضيوف قمة العلا، بارك الله في مساعيك».

من جانبه كتب الدكتور صفوت السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر يقول: «في العلا أرض الحضارة التقى الأشقاء في قمّة الخليج التي حملت اسم القائدين السلطان قابوس والشيخ صباح قمِةٌ لتوحيد الصفّ، واجتماع الكلمة، وتعزيز اللحمة.. حفظ الله قائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخرنا وعزّنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وغرد صاحب حساب «دعيج الخليفة الصباح» كاتبا: «شمل الخليج إلتم بأرض الحرمين تحت قيادة راعي الحزم...سلمان، واحنا جسد واحد...على العسر واللين/ خليجنا واحد.. على مر الأزمان».

وانعقدت أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وضم وفد المملكة الرسمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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