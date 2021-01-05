برقية من أمير قطر: شكرًا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

أرسل أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي (ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب أمير قطر عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وأكد أمير قطر أن نتائج الاجتماع الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة الشقيقة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتهما الحكيمة.

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