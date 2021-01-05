قاعة «مرايا».. لؤلؤة العلا المعمارية وتحفتها الاستثنائية

احتضنت قاعة «مرايا» بمحافظة العلا، شمال غربي البلاد، القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون اليوم الثلاثاء، وهي تعدّ تحفة معمارية استثنائية.

وتعتبر قاعة «مرايا» الاستثنائية في تصميمها وانعكاساتها، إحدى أهم المعالم الحديثة لمحافظة العلا، حيث تعد إحدى التحف المعمار الهندسي الحديث.

وأطلق على القاعة هذا الاسم لاكتساء واجهتها بالمرايا العملاقة العاكسة لسحر الطبيعة الخلابة في العلا التي تضم منطقة الحجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

مبنى المرايا.. أكبر مبنى زجاجي

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد كسرت الرقم القياسي من خلال هذا المبنى الذي يبلغ مساحته 9740 مترًا مربعًا، ويعكس تحفة معمارية معاصرة ويقدم العديد من الخدمات الترفيهية والمهنية مثل استخدامه كقاعة للحفلات ودار لأوبرا وقاعات للمؤتمرات.

ويتخذ تصميم المبنى الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، شمال غرب المحافظة شكلًا مكعبًا، تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادًا معماريًّا لطبيعة العلا الساحرة، التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة، منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا.

وتبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.

وفازت قاعة «مرايا» بجائزة "أركيتيزر إيه" التي تعد إحدى أكبر الجوائز المعمارية في العالم، حيث تركز على الترويج والاحتفال بأفضل هندسة معمارية خلال العام.

وقد تم اختيار «مرايا» كمرشح نهائي في فئة الهندسة المعمارية للزجاج من قبل شخصيات بارزة في مجالات متعددة من التصميم والتكنولوجيا والعقارات والموضة، وحصلت على أغلب الأصوات في فئتها لتكون الفائزة بجائزة الاختيار الجماهيري لعام 2020.

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