الأمير خالد بن سلمان: قمة العلا تؤسس لـ«مرحلة جديدة»

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، إن قمة العلا والبيان الصادر عنها أسست مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفًا واحدًا، كل التحديات، فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة إخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم.

وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر، أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، أيدهما الله، بنجاح قمة العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هو أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه.

وانعقدت أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وضم وفد المملكة الرسمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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