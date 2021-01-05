الجوازات السعودية: إتلاف «هوية المقيم» أو تسليمها بعد المغادرة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «العاملة المنزلية سافرت خروج نهائي، والإقامة بحوزتي مازالت سارية ما الإجراء الذي يجب اتخاذه بشأنها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم».

اقرأ أيضًا:

الجوازات: دخول المقيم للمملكة متاح حتى نهاية آخر يوم بتأشيرة العودة

«الجوازات» تجدد التذكير باشتراطات إصدار الإقامة للقادمين للمملكة