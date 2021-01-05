الجوازات السعودية: إتلاف «هوية المقيم» أو تسليمها بعد المغادرة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنها مسؤولية صاحب العمل..
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «العاملة المنزلية سافرت خروج نهائي، والإقامة بحوزتي مازالت سارية ما الإجراء الذي يجب اتخاذه بشأنها؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم».
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