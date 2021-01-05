أمير قطر يغادر العلا متوجهًا إلى الدوحة وولي العهد يتصدر مودعيه

غادر أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد، محافظة العلا، متوجهًا إلى بلاده، بعد انتهاء القمة الخليجية التاريخية، وودعه صاحب السمو الملكي (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في وداعه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وتوجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالشكر إلى قادة دول الخليج على الخطوات الشجاعة لتوحيد الجهود الخليجية للنهوض بالمنطقة.

وقال إن المملكة تشكر جهود الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى بيان قمة العلا، الذي سيُعتَمد في نهاية القمة. وقال سمو ولي العهد: عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» سائلين المولى- عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وتابع: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد- رحمهما الله-.

وقّع قادة مجلس التعاون الخليجي، على البيان الختامي لقمة العلا, الهادف إلى رأب الصدع بين دول مجلس التعاون.

اقرأ أيضًا:

أمير قطر يحضر مأدبة عشاء أقامها ولي العهد

قمة العلا: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ.. ونرفض التدخلات الأجنبية