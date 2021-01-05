الخبير السياسي فهد العرابي: قمة العلا ولادة جديدة للخليجيين

قال الخبير السياسي الدكتور فهد العرابي إن القمة الخليجية الـ «41»، ستكون ولادة جديدة للخليجيين.

وأضاف «العرابي»، لـ «الإخبارية»، إن هذه القمة وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فإن هذه القمة ولادة للخليجيين ولمجلسهم ولحكوماتهم، الذين تطالبهم شعوبهم بأن يكونوا متحدين في مواجهة المخاطر وفي بناء أوطانهم.

وانعقدت أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وضم وفد المملكة الرسمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

اقرأ أيضا:

مصر تعلن موقفها الرسمي تجاه «قمة العلا»: وقَّعنا على البيان

بالفيديو.. قادة الخليج يوقعون على البيان الختامي لقمة العلا

أمير الكويت: «اتفاق العلا» إنجاز تاريخي.. شكرا خادم الحرمين