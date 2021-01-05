أمين مجلس التعاون: المبادرة الخليجية أساس لحل أزمة اليمن

قال أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن دول الخليج تعاملت مع تداعيات كورونا بحزم اقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ستستمر لفترة.

وبخصوص الشأن العراقي قال «الحجرف»، إن هناك تعاونا مع العراق في عدة مجالات بينها الربط الكهربائي؛ لأن استقرار العراق مهم للخليج ونحن حريصون على وحدته وأمنه، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن ما ورد في المبادرة الخليجية.

جاء ذلك ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بعدما وقع قادة مجلس التعاون الخليجي، على البيان الختامي لقمة العلا الهادف إلى رأب الصدع بين دول مجلس التعاون.

وانطلقت أعمال القمة الخليجية الـ41 (قمة السلطان قابوس، والشيخ صباح)، في محافظة العلا، اليوم الثلاثاء، بعدما التقط قادة مجلس التعاون الخليجي، الصورة التذكارية، أمام قاعة مرايا التي تعقد فيها القمة، حيث أظهرت اللقطات عمق العلاقات الأخوية بين قادة الخليج.

انعقدت القمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث وقع المشاركون على بيان العلا.

ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، في وقت سابق اليوم، إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، على رأس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة، كما وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رأس وفد بلاده، المشارك في القمة

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