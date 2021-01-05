السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ، 163 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 514 حالةً.

// انتهى //

22:41ت م

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لوكسمبورغ 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ، 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47149 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 514 حالةً.// انتهى //22:41ت م0185

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