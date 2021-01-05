السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 649 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 15378 إصابةً



روما 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 649‭‭‬‬‬ وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 76329، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالمياً.

// انتهى //

22:27ت م

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روما 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 649‭‭‬‬‬ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإصابة 15378.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 76329، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالمياً.// انتهى //22:27ت م0184

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