السعودية اليوم / ألمانيا تمدد الإغلاق العام حتى نهاية يناير



برلين 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

مددت ألمانيا اليوم الإغلاق العام لاحتواء جائحة

وكان قد صدر القرار بعد اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات.

// انتهى //

22:02ت م

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برلين 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسمددت ألمانيا اليوم الإغلاق العام لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد 19) حتى 31 يناير الجاري، بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات.وكان قد صدر القرار بعد اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات.// انتهى //22:02ت م0175

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