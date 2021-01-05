السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشن مشروع أعمال الثقب الأفقي لمنظومة تصريف السيول بمدينة بريدة



بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مشروع أعمال الثقب الأفقي لمنظومة السيول بمدينة بريدة بتكلفة 542,3 مليون ريال، حيث اطلع على عرض مرئي عن تفاصيل منظومة تصريف السيول بالثقب الأفقي والممتدة من بحيرات النقع بمدينة بريدة وحتى وادي الرمة, بهدف استقبال مياه السيول المتدفقة بمنظومة شبكية لخدمة المنطقة الشرقية لمدينة بريدة.

عقب ذلك تجول سموه على مشروع تصريف السيول، مستمعاً من قبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, إلى تفاصيل المشروع المنفذ بقيمة قدره 542,3 مليون ريال, الذي أوضح أن مشروع الثقب الأفقي جهز بشبكة قطرها 3500 ملم بطول 9600م, ويشتمل على محطة الوادي المنفذة بطاقة استيعابية قدرها 27,180 لترا, ومحطة المشتل بطاقة استيعابية قدرها 5200 لتر, ومحطة النقع بطاقة استيعابية قدرها 3900 لتر, وتسير المياه نحو بحيرة النقع بسعة تخزينية قدرها 768,400 م3, وبحيرة النقع بسعة تخزينية قدرها 461,000م3, وبحيرة المشتل بسعة تخزينية قدرها 143,300م3.

وعبّر سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بكل منجز وطني, منوهاً بما تتلقاه المنطقة ومشاريعها من دعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيداً بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف وأمانة المنطقة ومنسوبيها كافة.

وقال سموه : كانت المشاريع عام 37 بمدينة بريدة لم تتعد نسبة 15%، واليوم ولله الحمد وصلنا إلى 45%, وتحقق الكثير خلال هذه الفترة في خدمة مدينة بريدة, وما رأيناه اليوم من مشاريع جبارة في مثل هذه الأعمال القائمة بإستراتيجية عالية هي مفخرة للوطن، وتمت بتوجيهات ودعم سخي من قبل قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً بالاستغناء عن البحيرات, وأن هذه الدراسة ستطرح في مجلس المنطقة ولجنة المرافق العامة, للاستغناء عنها ومعالجة جميع الآثار التي تسببها.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي, ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي, ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الشمري, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, وعدد من مديري عموم المنطقة ذات العلاقة.

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21:36ت م

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