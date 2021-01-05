السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 228 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68185 حالة.

// انتهى //

21:18ت م

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الجزائر 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100873 إصابة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68185 حالة.// انتهى //21:18ت م0169

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