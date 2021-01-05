السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1637 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1637 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7581 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 416708.

// انتهى //

20:59ت م

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الرباط 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 445439 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7581 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 416708.// انتهى //20:59ت م0162

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