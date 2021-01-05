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السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1637 إصابة جديدة بكورونا

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الرباط 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس
سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1637 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 445439 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7581 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 416708.
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20:59ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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