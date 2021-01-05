السعودية اليوم / السديس يوجه بتفعيل أكاديمية "اعتدال"



مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بتفعيل دور أكاديمية "اعتدال" والبدء بتنفيذ أهم البرامج لجميع الشرائح المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع منسوبي وكالة الشؤون العلمية والفكرية, حيث طالب معاليه بإقامة الندوات العلمية المتنوعة في العلوم، وعقد حلقات النقاش المؤصلة وصياغة مخرجاتها وتنفيذها، واستمرار الدورات العلمية والحوارية والفكرية لمنسوبي الرئاسة وللقاصدين.

كما وجه معالي الدكتور السديس باستخدام التقانة الحديثة في نشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والفكرية، والعناية باللغات والتوسع في نشر الرسالة العلمية للعالم أجمع، وإقامة المسابقات التي تعزز المنهج الوسطي المعتدل للطلاب والطالبات وعقد البرامج العلمية في الدبلوم والدورات المطولة، ومنحها لطالبي العلم، والتحسين المستمر والرفع بالمقترحات في هيكلة الإدارات وتوزيع تخصصاتها.

// انتهى //

20:45ت م

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