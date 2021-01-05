السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 60916 إصابة جديدة بفيروس كرونا المستجد، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء إنتشار الوباء.

كما كشفت الإحصاءات الرسمية عن تسجيل 830 وفاة لأشخاص تعرضوا للإصابة بالمرض خلال الأيام الـ 28 الماضية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية بدء تطبيق الحظر الشامل في انجلترا ابتداء من يوم غد الأربعاء من أجل السيطرة على إنتشار المرض، فيما تشهد باقي المقاطعات البريطانية إجراءات مماثلة بعضها منذ نهاية الشهر الماضي.

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