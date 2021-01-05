السعودية اليوم / لبنان تسجل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3620 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135596، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1516 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .

// انتهى //

19:38ت م

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بيروت 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 195759 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135596، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1516 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة .// انتهى //19:38ت م0149

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