ثقافي / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم معرضا افتراضيا مصورا للعلا بالتزامن مع القمة الخليجية



الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معرضا افتراضيا للصور النادرة والخاصة بمدينة العلا ومدائن صالح؛ يعرض صورا من عدسة المصور البرازيلي العالمي همبرتوا دا سلفيرا، الذي دعمت المكتبة كتابه: (الحجر: مدائن صالح)؛ لتصوير المناطق الأثرية والتاريخية في منطقة الُعلا ومدائن صالح؛ لإبراز مخزونها التراثي والمعرفي والحضاري، والتعريف بمعالم هذه المنطقة التاريخية والإنسانية .

وأوضح معالي المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، أن المعرض الافتراضي الذي يمكن الدخول إليه من خلال الرابط التالي : ttps://ideaswindow.com/exhibtion/index.html ، ويقام بالتزامن مع القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة في مدينة العلا ، يعرض كذلك صوراً يضمها كتاب الرحالة الفرنسي شارل هوبر، الذي قام برحلة علمية (1878-1884م) يرافقه فيها المتخصص في النقوش السامية, لاستكشاف الأماكن ذاتها التي قام بالإضاءة عليها شارل دغتي, واستحصلا على وثائق أصلية تشتمل على مقاطع حميرية وآرامية ويونانية, وكذلك على نقوش الأنباط في مدائن صالح, مترافقة مع خرائط ورسوم وتصميمات دقيقة عن الآثار الموجودة .

وأبان أن المكتبة تمتلك العديد من المجموعات الخاصة والكتب النادرة، التي التقطتها مجموعة من البعثات الاستكشافية الأورربية والرحالة الأوربيون وغيرهم ممن كتبوا عن هذه الحضارات وألفوا عنها عددا من البحوث والدراسات العلمية .

وأشار إلى أن المجموعات المصورة النادرة التي تعرضها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، تبرز جملة من المعلومات التاريخية والآثارية واللغوية المهمة، التي لم يتم التطرق لها من قبل عن الحضارات التي نشأت شمال غرب المملكة، مشيراً إلى أن المكتبة تضم عددا من المؤلفات التي كتبها رحالة غربيون وبعثات أجنبية ومستشرقون، خلال رحلاتهم للمملكة، التي دأبوا على القيام بها لاستكشاف مناطق شمال غرب المملكة بدافع شغفهم للمعرفة, وعدم علمهم بما قدمه الجغرافيون والرحالة المسلمون من أعمال لم تُترجَم إلى اللغة اللاتينية السائدة في أوربا قديماً .

وأفاد ابن معمر أن بعض هذه الأعمال تمت ترجمتها في العصر الحديث واستفادت منها المراكز العلمية والبحثية في الغرب ، وقال " من بين الدراسات التي تعرضها المكتبة تلك التي ضمتها مجموعة من الكتب النادرة لدى المكتبة ومنها: كتاب الرحالة الإنجليزي شارل دغتي ، الذي قام برحلات استكشافية عام 1875م و1877م إلى شمال الجزيرة العربية, حيث قدم نتائج رحلته المتخصصة في النقوش إلى أكاديمية النقوش والآداب الفرنسية, ثم نشر نتائج رحلته وتفسيرات النقوش في كتابه ( رحلات إلى الصحراء العربية) الصادر عام 1888م .

// انتهى //

19:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم معرضا افتراضيا مصورا للعلا بالتزامن مع القمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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