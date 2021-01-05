الجبير: سيسجل التاريخ نجاح قمة العلا ولن يفلح المتصيدون في الماء العكر

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، أن التاريخ سيسجل بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون، نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر.



وتقدم الجبير بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «أتقدم بالتهنئة لمولاي - يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي.. بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة».