شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: نتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة.

وقال: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي".

وأضاف: "سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر".