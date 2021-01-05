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«الجبير»: نتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة.

وقال: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي".

وأضاف: "سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر".

محمد يوسف

محمد يوسف

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