شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان : «قمة العلا» أسست مرحلة جديدة نعمل فيها سويا لغدٍ مشرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، أيدهما الله، على نجاح قمة العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي اكبر من أي خلاف مهما كان حجمه.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" " أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها، صفاً واحداً، كل التحديات، فنحن واشقائنا شعب واحد بقيادة اخوة همهم الأول استقرار و ازدهار ورخاء اوطانهم.