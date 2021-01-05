رسالة كويتية لقادة دول الخليج ومصر.. إشادات بـ"قمة العلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، "بيان العلا" الصادر عن القمة الخليجية بـ"إنجازا لوحدة الصف الخليجي والعربي".

جاء ذلك في رسائل بعث بها أمير الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أعرب أمير الكويت، في رسائله، عن خالص تهانيه بمناسبة توقيع بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعودية.

وأضاف أن ما تقدم يعتبر "إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي يعيشها المنطقة والعالم".

ولفتت الرسالة إلى أنه يشكل أيضا "إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن، وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون ومصر الشقيقة".

واستذكر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، الجهود والمساعي الخيرة التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للحفاظ على منظومة مجلس التعاون، ودعم مسيرته المباركة وتعزيز أواصر العلاقات العربية.

وأكد إعلان العلا الصادر عن القمة الخليجية المنعقدة في السعودية، تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس وصياغة سياسة خارجية موحدة.

وشدد الإعلان على أن توقيع مصر لبيان العلا يؤكد العلاقات القوية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال القمة التاريخية، وقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وأوضح إعلان "قمة العلا" أنه تم الاتفاق على استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وصياغة سياسة خارجية موحدة لدول المجلس.

كما أكد تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أنه جرى اعتماد قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.