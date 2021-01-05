«نهجنا راسخ لتحقيق المصالح العليا للدول الخليجية والعربية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها. وأكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، سائلا الله العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها. وحدة الصف ونبذ الخلافات: نهج المملكة الراسخ في تحقيق المصالح العليا للمنظومة الخليجية، يعكس ريادة الدور السعودي التاريخي تجاه مجلس التعاون

الحرص الكامل على وحدة الصف ونبذ الخلافات وتعزيز ما فيه خير دول وشعوب المجلس

أمن واستقرار وازدهار الدول الخليجية والعربية يقع في سلم أولويات المملكة

قمة العلا ترجمة عملية للنهج السعودي الراسخ القائم على تسخير الجهود كافة لما فيه خير شعوب المنطقة ونمائها

المملكة حريصة على أن تكون قمة العلا جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.. كما أشار لذلك ولي العهد في تصريحه

تهيئة الأرضية المناسبة لعقد قمة العلا الخليجية بمشاركة جميع الدول، يعكس ما تتمتع به المملكة من مكانة خاصة لدى الجميع خليجيا وعربيا

قمة العلا ستعمل على تحقيق تطلعات خادم الحرمين وقادة الخليج في لم الشمل والتضامن لمواجهة تحديات المنطقة وصيانة للأمن القومي العربي، وإشارة ولي العهد لذلك تؤكد على انفراجة كبيرة في حل الأزمة القائمة

يرتبط ولي العهد بعلاقات وثيقة ومتميزة مع قادة الدول الخليجية والعربية وهو حريص على تبادل الزيارات رفيعة المستوى لتنسيق المواقف وتكاملها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الكيان الخليجي وتعزيز أمن المنطقة

جهود التنمية التي تشهدها دول الخليج ستحولها إلى منطقة جذب متميزة من شأنها زيادة معدلات تنمية تلك الدول وفرص جذب الاستثمارات وتحسين حياة شعوبها وزيادة معدلات انخراطهم في أسواق العمل

راهن ولي العهد على طموح تحويل المنطقة بقيادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة، وهو ما يستوجب إزالة كل ما قد يعيق تحقيق ذلك، حرصا من المملكة على كامل أعضاء المنظومة الخليجية وبقية الأقطار العربية

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