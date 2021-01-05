ولي العهد لقادة ورؤساء وفود دول الخليج: مرحبا بكم في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية».. بهذه العبارة استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، إخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم ومرافقيهم إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا أمس، لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ليغادر بعدها القادة ورؤساء الوفود في مواكب رسمية إلى مركز مرايا الذي احتضن القمة الخليجية. كما كان في استقبالهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وسفراء دول مجلس التعاون في المملكة. ولي العهد لدى استقباله أمير دولة الكويت الكويت أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الوفد الرسمي الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ولي العهد لدى استقباله ولي عهد البحرين البحرين ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني

وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ولي العهد لدى استقباله نائب رئيس الإمارات الإمارات نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوفد الرسمي الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ولي العهد لدى استقباله أمير دولة قطر قطر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ولي العهد لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان عمان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد الوفد الرسمي العماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي

وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله السعيدي

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