ماذا قال قادة ورؤساء وفود دول المجلس؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وشائج القربى العربية الأصيلة

«يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها، وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار».

ركائز راسخة ومصير مشترك

«يطيب لنا ونحن نصل بحمدالله تعالى إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية نيابة عن ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين البحرين والسعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك، مما يسهم دائما في فتح آفاق أوسع نحو تحقيق مزيد من التطلعات المنشودة.

نجدد الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ونتمنى نجاح أعمال هذه القمة، وأن تكون مخرجاتها ملبية لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار».

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات

«أتشرف برئاسة وفد بلادي نيابة عن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، ونقل تحياته إلى إخوانه القادة مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة. إن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات ليستوجب تنسيق المواقف، وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحديات، حفاظا على مصالح هذه المنطقة، وتحقيقا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان.

ما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات عدة على جميع الأصعدة، يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير في القطاعات كافة، دعما للمكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، وسلطنة عمان ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وتعرب عن تقديرها للمملكة قيادة وحكومة وشعبا، وتدعو المولى عز وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وجميع شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار».

فهد بن محمود آل سعيد - نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان