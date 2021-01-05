وزير الخارجية الكويتي: اتفاق العلا صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة ودولة قطر اعتبارا من مساء أمس الأول.

وقال في بيان نقله تلفزيون دولة الكويت الليلة قبل الماضية «إنه بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا بالمملكة، أجرى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف «تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف، ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشوبها».

وأوضح أنه بناء على اقتراح أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم «.

وقال «وقد عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام بالغ بإنجاح أعمال القمة، كما عبر عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن وتكفل إنهاء هذا العارض ومفتتحا إلى كل ما فيه خير لدول المجلس وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة، وعودة الأمور إلى طبيعتها بما يحقق التعاون والتكاتف ويضمن تكثيف أواصر الود والتآخي».

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