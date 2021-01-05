شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف:"قمة العلا" دشنت عهداً جديداً في مسيرة العمل الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اختتام أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) في مدينة العُلا التاريخية والتي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المملكة وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقد عبر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والسمو عن ما بذلوه من جهود صادقة لإنجاح القمة وتجاوز كل المعوقات لتعزيز وتقوية البيت الخليجي من أجل تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون في جميع المجالات والاستعداد الجماعي لمواجهة التحديات و العمل التكاملي لتعزيز الاقتصاد و التنمية لدول المجلس وشعوبها .

وأضاف الحجرف في كلمة له بعد القمة: ” دشنت القمة الخليجية الواحد والأربعين عهداً جديداً في مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمثلة في لم الشمل، والانطلاق نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس المباركة مستكملين مسيرة الأباء المؤسسون، مؤكدةً الإيمان الراسخ لدى أصحاب الجلالة والسمو بوحدة الصف والمصير بين الدول الأعضاء وبأن مجلس التعاون يمثل شراكة مجذرة عبر الأزمنة بين دولاً وشعوب تجمعها روابط وقواسم مشتركة، إذ أننا كخليجيون ننظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال و طموحات و فرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.”