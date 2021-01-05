شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : "قمة العلا" أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان : اكتسبت "قمة العلا" التي رأَسها سمو ولي العهد اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أهمية بالغة ، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.

واضاف سموه : وهي بذلك ترسل رسالة إلى العالم أجمع، أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة أصحاب الجلالة وسمو الفخامة بعد مشيئة الله تعالى، قادرة على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان.

وقال أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها.