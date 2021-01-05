الكويت تثمن "لمسة الوفاء" لدى السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطلاق اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" على القمة الخليجية التي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها.

وقدم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشكر لعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .



وأعرب أمير دولة الكويت، في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين إثر مغادرته محافظة العلا التى شهدت انعقاد القمة الخليجية، عن خالص تهانيه بمناسبة البيان الختامي المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة الذي عده إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه .

وأشاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو/ أيار 1981.