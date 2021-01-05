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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: عنوان قمة العلا طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05
وأضاف أن عنوان قمة العلا كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.
وزير الخارجية: عنوان قمة العلا طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج
أكد أن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن حكمة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على تجاوز أية خلافات في البيت الخليجي.
وأشار إلى أن قمة العلا التي شهدت توقيع بيان العلا اليوم تمثل مرحلة مهمة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ مرتكزات البيت الخليجي.
وأضاف أن عنوان قمة العلا كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.