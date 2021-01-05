وزير الخارجية: عنوان قمة العلا طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن حكمة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على تجاوز أية خلافات في البيت الخليجي.

وأشار إلى أن قمة العلا التي شهدت توقيع بيان العلا اليوم تمثل مرحلة مهمة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ مرتكزات البيت الخليجي.

وأضاف أن عنوان قمة العلا كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

