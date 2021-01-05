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المركز الإعلامي لـ قمة العلا : 55 إعلاميًا يمثلون 36 وسيلة محلية وعالمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

المركز الإعلامي لـ قمة العلا : 55 إعلاميًا يمثلون 36 وسيلة محلية وعالمية

متابعات الخليج 365 - واس

استحوذت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا على اهتمام وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية, وواكبتها بالمتابعة والتحليل والتغطية.
وهيأت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً للقمة، بمشاركة أكثر من 55 إعلامياً يمثلون 36 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية1

مما يذكر أن وكالة الأنباء أطلقت عبر موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة لمواكبة أعمال القمة، على مستوى الأخبار والتقارير ذات العلاقة بهذا الحدث المهم, إلى جانب تقديم الوسائط المتنوعة بجودة عالية, من خلال الرابط (https://bit.ly/3rTSR6m).

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية2

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية3

قمة العلا


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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