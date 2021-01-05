محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر في جولة في العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض تصوير : بندر الجلعود

اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أخاه أمير قطر الأمير تميم بن حمد في جولة في محافظة العلا.

وأظهرت صورة التقطها المصور بندر الجلعود ولي العهد وهو يقود السيارة برفقته أمير قطر.

وكان ولي العهد استقبل أمير قطر فور وصوله مطار العلا اليوم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تكللت بالنجاح وشهدت التوقيع على بيان العلا التاريخي الذي يعزز العلاقات بين دول المجلس.

ورأس ولي العهد أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًا وموحدًا من أهم الأولويات.

وشدد ولي العهد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة والتهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني.



