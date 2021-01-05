ملك البحرين : جهود الملك سلمان ومحمد بن سلمان ذللت الصعوبات لنجاح قمة العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان بدور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان الريادي في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد ملك البحرين أن جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذللت الصعوبات وأسهمت بنجاح القمة الخليجية في العلا.

وكان ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعرب في وقت سابق عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا : “يطيب لنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية نيابةً عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة”.

