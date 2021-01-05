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لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت الجلسة الأولى من قمة العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التوقيع على بيان العلا.

وفي كلمته الافتتاحية أكد ولي العهد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددًا على أن سياسة كانت وستظل تضع في أولوياتها الحفاظ على قويًا وموحدًا.

اتفاق العلا

وبعد التوقيع على بيان العلا قال ولي العهد إن هذه الخطوة الشجاعة تنم عن حرص قادة الدول الخليجية على تعزيز العمل المشترك.

من جانبه وصف أمير دولة الكويت التوقيع على البيان بأنه ” خطوة تاريخية تحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقد حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط.

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كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في معالي وزير الخارجية الأستاذ سامح شكري في أعمال الاجتماع.

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تميم قمة العلا

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كوشنر

 

امير الكويت توقيع اتفاق العلا

محمد بن راشد توقيع اتفاق العلا

اتفاق العلا

البحرين توقيع اتفاق العلا

عمان توقيع اتفاق العلا


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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