شكرا لقرائتكم لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت الجلسة الأولى من قمة العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التوقيع على بيان العلا.

وفي كلمته الافتتاحية أكد ولي العهد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددًا على أن سياسة السعودية كانت وستظل تضع في أولوياتها الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًا وموحدًا.

وبعد التوقيع على بيان العلا قال ولي العهد إن هذه الخطوة الشجاعة تنم عن حرص قادة الدول الخليجية على تعزيز العمل المشترك.

من جانبه وصف أمير دولة الكويت التوقيع على البيان بأنه ” خطوة تاريخية تحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقد حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في معالي وزير الخارجية الأستاذ سامح شكري في أعمال الاجتماع.