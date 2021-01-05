تعرف على ظوابط الحصول على قرض عاطل من بنك التنمية الإجتماعية

يعد بنك التنمية الإجتماعية الذي كان يعرف سابقاً ببنك التسليف من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي المواطن السعودي، حيث تم التأشير علي إنشائه منذ عام 1971 ميلادية بهدف مساعدة الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود عن طريق تقديم الدعم المالي الذي يمكنها من مواصلة العيش وسط هذا الكم من النمو الاقتصادي.

مهام بنك التنمية الإجتماعية السعودي

تقديم القروض للمستحقين للدعم من محدودي الدخل بدون فوائد.

تقديم قروض بدون فائدة و دعم مالي للمؤسسات الأهلية، لكي تتمكن من المساهمة في مساعدة الشرائح التي يستهدفها البنك.

تقديم قروض بدون فائدة للمشروعات الصغيرة التي تساعد في عملية النمو الاقتصادي و إيجاد فرص عمل للعاطلين.

تشجيع القطاعات الخاصة بالانضمام إليهم للمساهمه بدورهم في عملية التنمية المجتمعية.

برامج بنك التنمية الإجتماعية السعودي

برنامج الادخار.

برنامج التدريب والتأهيل.

برنامج الإرشاد.

برنامج عيادات الأعمال.

برنامج التكامل مع الكيانات الكبرى.

برنامج نشر ثقافة العمل الحر.

تمويل الأسرة.

تمويل الزواج.

تمويل الترميم.

برنامج أهل.

برنامج كنف.

ضوابط الحصول على قرض عاطل من بنك التنمية الإجتماعية

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض حامل للجنسية السعودية.

أن لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض عن ثمانية عشر عاما وأن لا يزيد عمره عن ستين عاما.

أن لا يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض مديناً للبنك بقروض أخري.

أن لا تزيد مدة التمويل عن خمس سنوات.

لابد أن يحضر الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض كفيل موظف حكومي، علي أن يتم اقتطاع القسط الشهري للقرض من راتب الكفيل في حالة تعسر صاحب القرض عن السداد.

طريقة الحصول على قرض عاطل عن العمل من بنك التنمية

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

قم بادخال بيانات الحساب الخاص بك حتي تتمكن من تسجيل الدخول.

إذا لم تكن تمتلك حساب على الموقع لابد من التسجيل الدخول كمستخدم جديد اولا.

قم بتكملة استمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها مثل( رقم الهوية ورقم الحساب المصرفي للمتقدم)

قم بتقديم شهادة العمل الحر إذا كنت ترغب في الحصول علي قرض تمويل للخدمات التخصصية.

ثم قم بكتابة رقم الجوال الذي قمت بتسجيله في حساب موقع أبشر.

و بذلك سوف يتم إنشاء حساب جديد لك عبر الموقع الالكتروني لبنك التنميه الاجتماعيه.

إقرأ أيضاً

رقم بنك التسليف الموحد المجاني وطرق التواصل مع خدمة العملاء