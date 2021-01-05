السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

هذا وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.

وصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة، بأن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة، وأن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وانطلقت الثلاثاء أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع، ووقع المشاركون على البيان خلال الجلسة الافتتاحية. كما وقعت مصر على البيان، بحسب الخارجية المصرية.