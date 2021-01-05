رسالة خطية من سلطان عُمان لخادم الحرمين: «علاقتنا متينة وتاريخية»

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلمها وزير الخارجية العُماني على هامش انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلم الرسالة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم خلال لقائه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة الخليجية الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة العلا.

وانعقدت أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وضم وفد المملكة الرسمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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