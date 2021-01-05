الأردن يرحب باتفاق العلا: إنجاز كبير لرأب الصدع

رحب الأردن بمخرجات القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في محافظة العلا، والتي تمت بها المصالحة الخليجية، بين الإمارات والسعودية والبحرين وقطر.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نرحب بمخرجات القمة الخليجية (41) التي استضافتها السعودية الشقيقة، ونهنئ الأشقاء على بيان العلا إنجازًا كبيرًا يرأب الصدع ويعزز التضامن الخليجي والعربي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة».

وأضاف: «نثمن جهود الكويت الشقيقة في تحقيق المصالحة، والجهود الأمريكية وكل الجهود في هذا السياق».

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