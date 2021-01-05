وزارة الصحة: الإعلان عن توزيع لقاح كورونا بباقي المناطق «لاحقًا»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توزيع لقاح كورونا بجميع المناطق في المملكة في وقت لاحق.

وتقلت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937»، عبر موقع «تويتر»، من أحد المستفيدين جاء فيه: «متى يتم فتح مركز لأخذ اللقاح في مكة المكرمة»، وردت الوزارة بالقول: «نقدّر اهتمامك وحرصك للحصول على لقاح فيروس كورونا ونوضحّ لك بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن البدء بتقديم اللقاح في باقي مناطق المملكة».

وكانت الوزارة دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.

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