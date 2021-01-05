صورة توثق جولة ولي العهد وأمير قطر في محافظة العلا

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، بجولة في محافظة العلا، حيث قاد سمو ولي العهد، السيارة وبجانبه الأمير تميم أثناء تفقد المدينة السياحية المميزة.

ووصل أمير قطر، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة وترأس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانعقدت أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي ترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وضم وفد المملكة الرسمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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