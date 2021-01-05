مصادر «عاجل»: إنهاء تكليف مدير مستشفى بني مالك العام بجازان

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، قرر إنهاء تكليف مدير مستشفى بني مالك العام، وتكليف سعيد سالم المالكي بالقيام بمهام مدير المستشفى؛ حيث يعد من الكفاءات الإدارية المميزة، ولديه خبرات صحية وسجل إداري حافل بالإنجاز.

جاء ذلك، عقب تقرير نشرته «عاجل» تناول تفاصيل سوء أداء المستشفى على مستوى المستشفيات العامة، وفق تقرير «الزائر السري» الهادف إلى قياس أداء المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمة المؤقتة.

وكشفت مصادر «عاجل» في تقرير سابق، أن «مستشفى بني مالك العام بالمحافظة أسوأ المستشفيات العامة على مستوى المملكة في الأداء، وفق مؤشرات الزائر السري لقياس أداء المستشفيات».

ووجه محافظ الداير- حينذاك- بضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة وتحسين الأداء، وفق معايير يمكن قياس رضا المستفيدين من خلالها، مؤكدًا ضرورة تفعيل قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى وتحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور ومعالجته مباشرة.

وكان محافظ الداير بمنطقة جازان نايف بن ناصر بن لبدة تفقد، مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة؛ للوقوف على سير العمل والخدمة المقدمة، والتقى الجولة التفقدية المفاجئة عددًا من المرضى والمراجعين للمستشفى، وشدد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى الذي يرضي المواطن في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، مطلعا على مدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى.

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