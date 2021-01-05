ملك البحرين: جهود خادم الحرمين وولي العهد عززت نجاح «قمة العلا»

أرسل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ حيث أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم الثلاثاء، في محافظة العلا.

وأشاد ملك البحرين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير كل الإمكانيات وتذليل الصعوبات والتي أسهمت في نجاحها.

كما أعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ووصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في محافظة العلا اليوم.

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