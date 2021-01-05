اجتماعي / سمو أمير القصيم يلتقي بأبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي



بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ.

وسأل سموه المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته , وأن يكتب له الأجر والمثوبة لما قدمه من تسخير لشعره في الجهود الدعوية والأعمال الخيرية والوطنية التي استهدفت الدعوة إلى الله وتعزيز مبدأ الوسطية وتعميق الروح الوطنية والدفاع عن العقيدة, داعياً المولى -عز وجل- أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم قدم أبناء الشيخ راجح العجمي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

// انتهى //

18:09ت م

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