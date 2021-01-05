السعودية اليوم / جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة



بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واس

أعلنت جامعة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها خلال العام 2021م (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد) وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك في التخصصات المحددة للجنسين.

وستستبقل طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا من يوم الأحد 1442/5/26 وحتى يوم السبت 1442/6/3 ، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني: https://guest.qu.edu.sa/login

وحددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توفرها للتقديم على هذه الوظائف الأكاديمية، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات

وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والشروط وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات يرجى زيارة الرابط: https://short.qu.edu.sa/UNYjN

// انتهى //

18:08ت م

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بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واسأعلنت جامعة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها خلال العام 2021م (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد) وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك في التخصصات المحددة للجنسين.وستستبقل طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا من يوم الأحد 1442/5/26 وحتى يوم السبت 1442/6/3 ، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني: https://guest.qu.edu.sa/loginوحددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توفرها للتقديم على هذه الوظائف الأكاديمية، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج، وأن تكون درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في التخصص العام المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والشروط وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات يرجى زيارة الرابط: https://short.qu.edu.sa/UNYjN// انتهى //18:08ت م0125

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