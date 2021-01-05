السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا و1804 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

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17:48ت م

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