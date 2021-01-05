السعودية اليوم / عمان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتجدد



مسقط 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ التي أُعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض /كوفيد-19/ في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات /كوفيد-19/ التي أُجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

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17:20ت م

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